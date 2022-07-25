AFP: Франция начала расследование в отношении имущества российских бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении имущества российских предпринимателей, сообщило сегодня, 25 июля, Agence France-Presse.

По информации агентства, разбирательство 1 июля 2022 года запустило Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями. Дело открыли после жалобы, поданной в конце мая в Париже антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International в связи с подозрениями в отмывании средств во Франции "бизнесменами и чиновниками высокого ранга".

Ранее на Украине сообщили об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 млн долларов. Речь шла о сети развлекательных заведений и заведений общепита, утверждают в бюро экономической безопасности страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.