Адвокат Гуревич оценила шансы наказания болгарского журналиста, участвовавшего в операции по попытке угона российских самолетов

Христо Грозев. Фото: ТАСС

Адвокат Сталина Гуревич допускает, что болгарского журналиста Христо Грозева, который, как сообщали в ФСБ России, принимал участие в операции украинской военной разведки по угону боевых самолетов из РФ, могут обвинить в терроризме.

При этом она считает, что добиться его выдачи в Россию будет непросто. Об этом юрист рассказала в беседе с изданием "Ридус".

Прежде всего Гуревич акцентировала внимание на том, что будет определен состав преступления действий Грозева, после чего и станет возможно возбуждение уголовного дела. Также журналиста могут объявить в розыск, а после этого российская сторона сможет потребовать экстрадиции Грозева через Интерпол.

- Но так не будет на самом деле. ...Европа все чаще отказывает РФ в удовлетворении заявлений об экстрадиции. ... увидим ли мы Христо на скамье подсудимых - думаю, нет, - поделилась своим мнением адвокат.

Ране ФСБ России сообщало, что главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев был задействован в операции Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, которая планировала угон российских военных самолетов. В частности, в сюжете телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников украинской операции.

*Издание, признанное в России иноагентом