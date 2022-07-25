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Экономика25 июля 2022 16:12

Официальный курс доллара на 26 июля 2022 года вырос до 57,78 рубля

Курс евро на ту же дату составил 58,67 рубля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Официальный курс доллара на 26 июля 2022 года вырос до 57,78 рубля

Официальный курс доллара на 26 июля 2022 года вырос до 57,78 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на 25 июля 2022 года, вырос на 39,04 копейки - до 57,7821 рубля, курс евро - на 91,33 копейки, до 58,6741 рубля, следует из данных Банка России.

Напомним, регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.