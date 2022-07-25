Зеленский сменил командующего силами специальных операций на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене командующего силами спецопераций (ССО) Григория Галагана. Преемником Григория Галагана стал Виктор Хоренко, сообщает издание “Страна.ua”.

“Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего сил Специальных операций Вооруженных сил Украины”, - говорится в тексте указа.

Григорий Галаган был назначен на пост командующего ССО в августе 2020-го года. Его предшественником на этой должности был Игорь Лунев.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины Демченко. При этом причина решения не называлась.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.