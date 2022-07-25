Бутусов и Шахрин споют на фестивале «Дым над водой. Oт классики до рока» в Ленинградской области

Организаторы установят сцену на одном берегу озера, а зрителей разместят на противоположной стороне

В Ленинградской области 30 и 31 июля пройдет V юбилейный музыкальный фестиваль «Дым над водой. Oт классики до рока». В этом году площадкой для него станет импровизированная сцена в поселке Рощино Выборгского района. Под открытым небом на берегу Рощинского озера выступят Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством маэстро Михаила Голикова, известные российские рокеры, звёзды шоу-бизнеса и солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. Специальными гостями фестиваля станут Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «СерьГа», Владимир Шахрин, Олег Гаркуша и другие рок-звезды.

Организаторы установят сцену на одном берегу озера, а зрителей разместят на противоположной стороне – так, чтобы музыка звучала над водой, а огни сцены отражались на ее поверхности. Гости фестиваля услышат классику, рок, современные композиции, каверы. А еще зрителей ждут шоу на воде, песочная анимация, фейерверки.

Ведущим фестиваля станут символ русского рока Олег Гаркуша и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вход на все выступления свободный.

Фестиваль откроется в субботу, 30 июля в 14.00 выступлением группы – победителя проекта «Битва за эфир». Затем на сцене появятся «U Like», «Гарин и Гиперболоиды», Квартет Кабардокова и Российский роговой оркестр под управлением Сергея Поляничко при участии Клевер квартета. В 18 часов стартует большой гала-концерт: под аккомпанемент Симфонического оркестра Ленинградской области свои композиции исполнят Владимир Шахрин, Этери Бериашвили, Аскер Бербеков и другие известные музыканты.

В воскресенье, 31 июля, фестиваль продолжится выступлениями групп «The maya secret», «Great Revival», «Ладъ-квартет», «Беz Б». В 18 часов в коллаборации с Симфоническим оркестром Ленинградской области выступят Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «СерьГа» и другие исполнители.

Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» проходит ежегодно с 2017 года при поддержке правительства Ленинградской области. Главная особенность фестиваля - живое выступление звезд в живописном природном ландшафте над озером. В прошлом году симфонический open-air прошел в «Туутари-парке» Ломоносовского района Ленинградской области.