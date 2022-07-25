Автоюрист Воропаев объяснил, в каком случае водителю грозит конфискация машины за нарушение правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоюрист Лев Воропаев объяснил россиянам новый закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД).

Специалист предупреждает водителей, что автомобилистам грозит конфискация транспортного средства в случае повторения нарушений. Об этом пишет Lenta.ru.

Воропаева уточнил, что конфискации в первую очередь подлежит авто, которое принадлежит водителю. В случае, если гражданин попал в смертельную аварию на чужой машине, то его накажут по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Что касается собственника, то он понесет гражданско-правовую ответственность: если родственники погибшего подадут в суд на возмещение материального вреда.

Юрист также добавил, что при выезде на встречную полосу уголовная ответственность, как и вероятность конфискации, наступают при третьем правонарушении. То же касается и превышения скорости, и управления автомобилем водителем без прав.

Накануне "Известия" писали, что на территории РФ с 15 июля вступил в силу штраф, который будут выписывать за выгрузку или сброс отходов с транспортных средств и прицепов к ним вне установленных мест. К ответственности могут привлечь как физических, юридических и должностных лиц.

Тем временем, ФАН сообщает, что интеллектуальная система распознавания лиц участников дорожного движения и фото и видеофиксации машин в ближайшем будущем может стать стандартным оборудованием патрульных машин ГИБДД. Предполагается, что это должно помочь автоинспекторам более эффективно выявлять нарушения ПДД.