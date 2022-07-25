Россияне смогут через Госуслуги подать заявления для участия в электронном голосовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей через портал "Госуслуги" смогут подать заявления для участия в дистанционном электронном голосовании.

Как отмечает РИАМО, для этого гражданам нужно всего лишь будет заполнить специальную электронную форму.

Напомним, единый день голосования в РФ состоится 11 сентября 2022 года. Также электронное голосование пройдет в ряде московских районов на муниципальных выборах.

Тем временем сайт "Москва 24" пишет, что в российской столице к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Москвичи смогут проголосовать не только очно, но и онлайн. Такая возможность доступна при наличии полной учетной записи на mos.ru. Перед проведением выборов систему электронного голосования протестируют.