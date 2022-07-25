Тело умершей от рака Русланы Писанки кремировали в Германии

Тело умершей от рака в Германии Русланы Писанки кремировали, прах привезут в Киев для захоронения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тело Русланы Писанки, умершей от онкологического заболевания в ночь на 19 июля, кремировано в Германии. Прах артистки будет перевезен в Киев, сообщает в понедельник 25 июля «Российская газета» со ссылкой на близкую к семье Писанки актрису Ольгу Сумскую.

Сообщается, что супруг Писанки, бизнесмен Игорь Исаков, занимается организацией перевозки ее праха на Украину. Руслану Писанку похоронят на Байковском кладбище в Киеве.

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами», - приводит издание слова Сумской.

Напомним, 56-летняя звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла в Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания. Перед смертью она перенесла сложную операцию.

Ранее супруг Писанки Игорь Исаков рассказал, что у его жены была агрессивная форма рака. Врачи обнаружили опухоль слишком поздно.

О том, как умирала актриса Руслана Писанка, сгоревшая за несколько месяцев от смертельной болезни, читайте здесь на kp.ru.