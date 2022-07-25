РБК: Минобороны предложило ужесточить правила прохода по Севморпути для иностранных судов

Минобороны внесло предложения по ужесточению порядка прохода иностранных судов по Северному морскому пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Минобороны предложило ужесточить правила прохода про Северному морскому пути для иностранных судов. Об этом в понедельник 25 июля сообщает РБК.

В частности, предлагается обязать иностранные военные и государственные суда заходить во внутренние морские воды Северного морского пути только по разрешению, которое должно быть запрошено по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до предполагаемого прохода по Севморпути.

Также Минобороны предлагает внести в действующий закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» изменение, согласно которому во внутренних водах Северного морского пути не должно находиться более одного иностранного судна без специального разрешения российского правительства. Также отмечается, что российские власти смогут приостанавливать заход иностранных военных и других государственных судов на территорию Северного морского пути на неопределенный срок с целью обеспечения безопасности.

Ранее полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что надо делать для того, чтобы Северный морской путь действительно стал комфортабельной, безопасной и надежной артерией.

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