Бывшего президента Польши стали усиленно охранять после заявлений о необходимости «сократить население России»

Охрану экс-президента Польши Леха Валенсы усилили вдвое после его русофобских заявлений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти вдвое усилили охрану экс-президента Леха Валенсы. Теперь его постоянно сопровождают два телохранителя вместо одного, как это было ранее. Об этом в понедельник 25 июля пишет издание Super Express.

По информации издания, Леха Валенсу заметили в костеле в сопровождении двоих телохранителей, один из которых вошел в костел перед политиком и убедился, что тому ничего не угрожает. Ранее Валенса пользовался услугами одного охранника и водителя.

Охрану выделили Валенсе по инициативе правящей партии «Закон и справедливость», рассказал изданию сын политика.

По предположению автора публикации в Super Express, охрана Леха Валенсы была усилена после того, как он предложил «уменьшить население России до 50 млн человек».

Напомним, Лех Валенса сделал русофобское заявление, предложив сократить численность населения России.

«Надо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов путем разделения ее народов», - заявил он.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал распустить ЕС и создать новое европейское объединение без Польши и Венгрии.