Политолог оценил риски начала военного конфликта между США и Китаем Фото: REUTERS

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Китай и Соединенные Штаты рассматривают действия друг друга как провокацию. Эксперт допускает, что это может привести к открытому конфликту.

При этом Дудаков обращает внимание на то, что ни одной из сторон подобная ситуация невыгодна. Своим мнением политолог поделился в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также добавил, что Белый дом начал усиливать военную поддержку Тайваня. Кроме того, можно наблюдать все более активную череду поездок в Китай разнообразных представителей американского истеблишмента.

- Американцы все это делают как раз в ответ на усиливающуюся военную активность Китая и называют действия Китая провокацией ... а Китай рассматривает это в качестве провокации накачку Тайваня оружием , поскольку для Китая, с точки зрения их официальной политики, Тайвань - это часть их страны, временно находящаяся под контролем прозападных, проамериканских сил, - объяснил Дудаков.

Ранее "Известия" писали, что представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для всего мира. В Twitter 22 июля дипломат опубликовал схематичное изображение десяти мировых держав, сравнив на цифровой шкале, сколько каждая из них тратит на свои военные расходы.

А до этого телеканал "360" сообщал, что власти Китая не хотят новой холодной войны с американцами, так как в ней будут лишь проигравшие. Как заявил посол КНР в США Цинь Ган, Китай идет по пути мирного развития.