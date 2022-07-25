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Политика25 июля 2022 19:02

Путин заявил, что российская сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за западных санкций

На коммерческие компании оказывается политическое давление
Мария ПАВЛОВА
Путин заявил, что западные санкции поставили под удар российскую авиаотрасль.

Путин заявил, что западные санкции поставили под удар российскую авиаотрасль.

Фото: REUTERS

Российская сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций, введенных Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник 25 июля на совещании с правительством. Совещание было посвящено развитию авиационной отрасли. Стенограмма совещания доступна на официальном сайте Кремля.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнёров – именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, – откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», - сказал Путин.

В то же время президент подчеркнул стратегическое значение авиационной отрасли для страны.

Напомним, в России в 2024 году планируется начать серийное производство пассажирских самолетов МС-21. За год Ростех хочет сделать шесть бортов.

Ранее сообщалось, что на Урале наладят серийное производство самолетов «Байкал» и «Ладога». Их будут собирать на уральском заводе гражданской авиации. Производство самолетов имеет свою актуальность на фоне антироссийских санкций в рамках программы импортозамещения.