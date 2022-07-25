Путин заявил, что российская сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за западных санкций

Путин заявил, что западные санкции поставили под удар российскую авиаотрасль. Фото: REUTERS

Российская сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за антироссийских санкций, введенных Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник 25 июля на совещании с правительством. Совещание было посвящено развитию авиационной отрасли. Стенограмма совещания доступна на официальном сайте Кремля.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнёров – именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, – откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», - сказал Путин.

В то же время президент подчеркнул стратегическое значение авиационной отрасли для страны.

Напомним, в России в 2024 году планируется начать серийное производство пассажирских самолетов МС-21. За год Ростех хочет сделать шесть бортов.

Ранее сообщалось, что на Урале наладят серийное производство самолетов «Байкал» и «Ладога». Их будут собирать на уральском заводе гражданской авиации. Производство самолетов имеет свою актуальность на фоне антироссийских санкций в рамках программы импортозамещения.