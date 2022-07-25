Корабли военно-морской группы НАТО прибыли в порт Таллина

Корабли НАТО прибыли в порт Таллина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабли НАТО прибыли в Таллин в понедельник 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Речь идет о трех кораблях первой постоянной военно-морской группы НАТО. Это флагман группы, голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman, португальский фрегат NRP Corte-Real и британский танкер RFA Tidesurge.

Сообщается, что суда НАТО намерены в Таллине пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Также целью прибытия в эстонскую столицу является демонстрация присутствия Североатлантического альянса в Балтийском море.

«В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», - заявил заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа.

Ранее Минобороны Эстонии сообщило о готовности разместить в стране до 5 тысяч солдат НАТО.

Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала целью республики усиление присутствия НАТО в Восточной Европе и заявила, что НАТО должна создать более эффективную систему реагирования для обороны стран Балтии.