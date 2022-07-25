В МИД России заявили об ответственности ЕС за гибель людей и разрушение инфраструктуры Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спонсоры из Европейского союза (ЕС) несут за военные преступления на Украине ту же ответственность, что и Киев. Ее комментарий опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Как отмечает Захарова, за время существования "Европейского фонда мира" на вооружение Украины была потрачена почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 года, - 2,5 миллиарда евро.

- За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который ... стоит называть "фондом войны", на вооружение Украины потрачено уже 2,5 миллиарда евро ... за совершаемые украинскими ВС и нацбатальонами военные преступления, убийства мирных жителей, ... разрушения гражданской инфраструктуры.... спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим, - считает Захарова.

Представитель МИД также добавила, что "на Западе старались замалчивать неудобную правду".

Напомним, еще весной Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие, в том числе США.