В США заговорили об "изоляции" России Фото: REUTERS

В Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей.

В этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".

- Уже становится ясно, что Россия понимает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, - сказал Прайс.

Ранее сайт kp.ru писал, что после начала спецоперации на Украине Запад попытался изолировать Путина от мировой политики. Европа и США давили на всех подряд, требуя разорвать все отношения с Москвой. Сейчас, спустя четыре месяца боевых действий, смело можно говорить о провале бойкота.

Однако сам российский президент заявлял, что Россия не намерена изолироваться, отметив, что изолировать ее невозможно, указав на готовность страны сотрудничать со всеми партнерами, которые проявляют такое желание.