Глава МИД Британии призвала избежать совершенных с Россией "ошибки" в отношениях с Китаем

Глава МИД Британии призвала избежать совершенные с Россией "ошибки" в отношениях с Китаем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы королевство открыто вмешивалось в конфликт на Украине. Кроме того, руководитель дипломатического ведомства не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном. Об этом она заявила во время теледебатов, организованных BBC.

Трасс, которая сейчас является финалистом в гонке за кресло премьер-министра страны, добавила, что Британии не нужно повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией.

- На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией ... После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия – совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ситуации с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло в отношениях с Китаем, - сказала Трасс.