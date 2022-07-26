WP: В США задумались о возможности введения ЧС из-за оспы обезьян Фото: Shutterstock

Администрация президента США Джо Байдена думает о возможности введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян, пишет The Washington Post. В Белом доме даже хотят назначить специального координатора по борьбе с распространением заболевания.

- Администрация Байдена взвешивает, стоит ли объявить вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, - сказано в публикации.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса в США началось на минувших выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян ЧС международного значения.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение признать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передаются человеку от животных. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано примерно 14 тысяч случаев оспы.