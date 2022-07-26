Счетная палата не поддержала повышение НДФЛ до 18% на доходы свыше 50 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Счетная палата РФ не стала поддерживать законопроект об увеличении подоходного налога на заработок свыше 50 млн рублей в год. Причиной этому стало отсутствие необходимых расчетов, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Отмечается, что ведомство отклонило законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц", предусматривающий увеличение НДФЛ до 18% для граждан, доходы которых составляют 50 миллионов рублей в год и более.

Ранее сообщалось, что с января 2021 года в стране ввели повышенный налог на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 миллионов рублей. Подобные счастливчики будут платить не обычные 13% подоходного, а 15%.

Кстати, в официальных выступления чиновников постоянно рапортуют: у нас самый маленький в мире подоходный налог - всего 13%.