El Pais: меры ЕС по экономии энергии способны привести к серьезному расколу внутри блока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе на фоне усугубляющегося энергетического кризиса может произойти серьезный раскол внутри блока. К такому выводу пришли журналисты испанского издания El Pais.

Отмечается, что "первые трещины" уже начали появляться.

- Европейский союз содрогается, - сказано в публикации.

Накануне Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель текущего года. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию. Однако после этого представители стран Европейского союза так и не смогли договориться о сокращении потребления газа на 15%.