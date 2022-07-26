NI: Россия добилась рекордного профицита, несмотря на западные санкции Фото: Александр КОЦ

Западным санкциям не удалось развалить российскую экономику, пишет американское издание The National Interest.

В публикации авторы отмечают, что во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро.

А до этого издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) писало, что российская экономика, несмотря на санкционное давление ряда западных стран, продолжает эффективно работать.

- Аналитиков удивляет, что введенные против РФ санкции мало вредят экономике страны. Россия явно была хорошо подготовлена к экономической войне, - сказано в публикации. Также кже аналитики подмечают, РФ удается получать большие доходы от продаж нефти и газа.