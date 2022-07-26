Что произошло в ночь на 26 июля Фото: REUTERS

В Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей. В этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".

Администрация президента США Джо Байдена думает о возможности введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян, пишет The Washington Post. В Белом доме даже хотят назначить специального координатора по борьбе с распространением заболевания.

"Наш урожай никому не нужен, приходится выбрасывать": Почему в разгар лета на прилавках так мало российских ягод и овощей. Оказалась, что, проблемы не только там, и не только у мелких производителей с личными подсобными хозяйствами.

Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что их еще с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные. Он также добавил, его батарея уже сбила не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, как признается военнослужащий, это была не самая легкая задача.

В Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на нефтебазе, которая была обстреляна со стороны Украины. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР.

В Европе началась паника после объявления о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки, пишет обозреватель издания Express Джейкоб Пол. Отмечается, что министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Уже завтра чиновники встретятся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана ЕС по экономии газа.

Западным санкциям не удалось развалить российскую экономику, пишет американское издание The National Interest. В публикации авторы отмечают, что во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро.