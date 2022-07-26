Россия обсуждает упрощение визового режима с 18 странами

Россия планирует упростить визовый режим с 18 странами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Об этом сообщил ТАСС директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) России Иван Волынкин.

В частности, обсуждается отмена виз с Малайзией, двусторонние безвизовые туристические поездки с Китаем, а также продление безвизового режима с Гонконгом.

Кроме того, упрощение визового режима в ближайшее время может произойти с несколькими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, добавил Волынкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев прокомментировал возможность введения выездных виз в России.

Как отметил замдиректора департамента ведомства, вводить выездные визы или расширять перечень оснований для ограничения прав на выезд в России не собираются.

Зайцев добавил, что право свободно выезжать за пределы страны гарантировано Конституцией РФ, тем не менее оно может быть ограничено в некоторых случаях. Так, запрет на выезд могут получить подозреваемые или обвиняемые, а также запретить покидать страну могут при неисполнении назначенного судом наказания.