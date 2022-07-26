Посольство РФ в США назвало не выдерживающими критики заявления Госдепа об изоляции Москвы

Американские политики, говоря об изоляции России, стремятся выдать желаемое за действительное Фото: REUTERS

"Огульные заявления" Госдепа об изоляции России не выдерживают критики, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах, опубликованном в телеграмм-канале российской дипмиссии во вторник, 26 июля 2022 года.

"Попытки представить нашу страну изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью", - подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон в русофобском порыве стремится исказить реальную картину событий, что вызывает только недоумение у журналистов.

Одним из опровержений утверждений Вашингтона называется насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который провел встречи с руководитеями нескольких государств.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей. В этот раз официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом слова специального координатора Белого дома Джона Кирби об изоляции президента России Владимира Путина из-за его поездки в Тегеран.

Захарова напомнила, что ранее Кирби заявил о том, что визит Путина в Тегеран, а также участие российского президента в саммите астанинского процесса продемонстрировали "возрастающую изоляцию" Москвы.