Консульства России откроются в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

МИД РФ расширяет штат дипломатов в странах СНГ, Латинской Америки, Африки и Азии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральные консульства России откроются еще в четырех городах мира. Об этом рассказал ТАСС директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Иван Волынкин.

По его словам, речь идет об в Актау (Казахстан), Канкуне (Мексика), Гродно (Белоруссия) и Самарканде (Узбекистан).

"По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан", - констатировал Волынкин.

Дипломат добавил, что также готовится "кардинальное увеличение" штатов российских дипмиссий в странах СНГ, Латинской Америки, Африки и Азии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Иван Волынкин сообщил, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. По его словам, упрощение визового режима в ближайшее время может произойти с несколькими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Китаем, Малайзией и Гонконгом.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Россия может восстановить экономические отношения с Европой при двух условиях. Во-первых, соответствующая инициатива должна исходить от европейских лидеров. Во-вторых, это должно быть выгодно Москве.