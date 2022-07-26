Пушков допустил превращение Молдавии в провинцию Румынии

Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая угрожает территориальной целостности Республики.

"Угрозу территориальной целостности" Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ добавил, что Приднестровье, судя по заявлениям его руководства и настроениям граждан, не намерено идти по этому пути.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Молдавии Игорь Додон опасается, что республика может лишиться части своей территории или даже вовсе утратить независимость из-за русофобской политики, которую проводят власти государства под влиянием Запада.

Политик также выразил уверенность, что поспешность, с которой европейские лидеры утвердили Молдавию в качестве кандидата в Евросоюз, свидетельствует о их планах втянуть республику в геополитические игры против России.

Напомним, Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. Она объяснила, что власти страны вынуждены принимать жесткие меры из-за украинского кризиса.