Глава МИД Британии оказалась не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе теледебатов между кандидатами на пост премьер-министра страны заявила, что Лондону не стоит открыто вмешиваться в украинский конфликт, а также направлять свои суда в Черное море для того, чтобы сопровождать баржи с зерном.

«Я не готова к прямому вовлечению Соединенного Королевства в конфликт. Мы сделали очень много, мы стали первой европейской страной, отправившей Украине оружие, мы первыми ввели санкции против России», - заявила претендент на пост британского премьера, отметив, что Лондон оказывает Киеву помощь в сфере морского страхования для того, чтобы вывезти зерно из Одессы после соглашения между Россией и Украиной.

Трасс также указала на то, что, поскольку Украина не является страной - членом Североатлантического альянса, то Великобритания не должна напрямую использовать свои силы и ресурсы для ее помощи.

Напомним, накануне стало известно, что бывший министр финансов Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост британского премьер-министра. Согласно результатам пятого тура выборов, экс-глава Минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов и стал первым финалистом.