У почетного императора Японии Акихито выявлена сердечная недостаточность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи выявили сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора, почетный император Ахикито проходил обследование в госпитале при Университете Токио в минувшие воскресенье, 24 июля. По результатам исследования, медики диагностировали у 88-летнего почетного императора правостороннюю сердечную недостаточность.

Кроме того, стало известно, что почетный император Акихито принимает лекарства с конца июня текущего года, а его состояние на сегодняшний день улучшается

Акихито, или принц Цугу, родился 1933 года в Токио и занимал пост японского императора с 7 января 1989 года, однако 8 августа 2016 года Управление императорского двора Японии выпустило личное видеообращение императора Ахикито к народу страны, в котором монарх заявил о своем желании передать титул сыну Нарухито, 30 апреля 2019 года состоялась церемония отречения от титула.