Володин перечислил пять причин ослабления доллара

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал пять причин ослабления доллара, которое продолжается по сей день.

"Очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить", - написал политик в своем телеграм-канале во вторник, 26 июля 2022 года.

По его словам, первая причина кроется в том, что американская валюта не обеспечена реальными товарами и ресурсами. Она не привязана к золоту, в связи с чем "американский печатный станок ничем не сдерживается".

Вторым фактором Володин назвал использование доллара как инструмента политической борьбы, в том числе введение ограничения на проведение платежей и "воровство золотовалютных резервов". Как следствие, страны не уверены, что их деньги в долларах будут в сохранности.

Третьим моментом, подталкивающим доллар к падению, по оценке народного избранника, являются изменения геополитического характера. Мир уже не однополярный, и страны стремятся проводить взаиморасчеты в нацвалютах, утверждает спикер Госдумы.

Четвертая причина – "нежелание Вашингтона признавать собстkвенные ошибки и работать над ними".

Заключительным фактором Володин привел цикличность истории. По его словам, каждой валюте отведен приблизительно век на доминирование. Португальский реал сменился испанским, затем были нидерландский гульден, французский франк, английский фунт стерлингов и американский доллар, перечислил политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайские журналисты выразили мнение, что Соединенные Штаты на мировой арене ведут себя как "жадная до власти Римская империя", а их госсекретарь Энтони Блинкен чувствует себя "руководителем всего мира".

В качестве одного из аргументов в пользу такого сравнения журналисты привели ультимативное требование Вашингтона к Пекину не поддерживать Москву.

В публикации также говорится, что неприязнь США к КНР никак не связана с какими-либо поступками страны. Просто американцы видят в Китае страну с растущим влиянием на мировой арене, которая может пошатнуть позиции "свирепого гегемона".

В своих действиях Вашингтон руководствуется "жадностью и жаждой власти", прикрывая это ширмой "защиты демократии и прав человека", заключили в Китае.