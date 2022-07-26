Пожар на нефтебазе в Донецке локализован

В результате удара украинской артиллерии загорелись цистерны с топливом. Фото: МЧС ДНР

Пожар на базе по хранению топлива в Буденновском районе Донецка локализован. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Донецкой народной республики (ДНР) во вторник, 26 июля 2022 года.

"В 08.04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается, - говорится в тексте поста. - По оперативной информации, пострадавших нет".

К тушению возгорания привлечены 96 пожарных и 20 единиц техники. Участники ликвидации пожара отцепили четыре цистерны и отогнали их на безопасное расстояние от трех загоревшихся емкостей с топливом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на нефтебазе, которая была обстреляна со стороны Украины.

В частности, загорелись шесть стационарных цистерн с горюче-смазочными материалами объемом по 50 кубометров. По предварительным данным, по территории ударили из артиллерии тремя снарядами калибром 155 мм.