В МИД России заявили, что вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о судьбе еврейского агентства для Израиля «Сохнут» в России лежит в правовой плоскости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что ответственным за данное дело является Министерство юстиции.

«Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Соловьев Live».

Напомним, Минюст Москвы выступил с запросом о ликвидации представительства агентства «Сохнут» в России. В ведомстве также запросили исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), отметив, что это агентство нарушило российское законодательство.

Как писал сайт kp.ru, Израиль заявил о намерении через дипломатию добиваться продолжения работы «Сохнут» в России. Премьер-министр Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить политические меры на случай ликвидации еврейского агентства в РФ.