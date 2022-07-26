Кадыров высмеял участников форума свободных народов России

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедший в Праге форум свободных народов России поднял настроение главе Чечни Рамзану Кадырову, о чем он сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 26 июля 2022 года.

Чиновник обратил внимание, что участники мероприятия "просто выливали свою ненависть" к РФ.

"Друзья, сегодняшний день поднял мне настроение. Честно! Либералы Европы, наконец-то, показали свое лицо", - написал Кадыров.

В частности, руководитель Чеченской республики высмеял предложенную на форуме сказочную карту "построссийского пространства", которая красноречиво характеризует желание врагов страны разделить ее на 34 части.

Причем некоторые названия в этом плоде фантазии участников форума написаны с орфографическими ошибками. Например, они выдумали никогда не существовавшие "СоедЕненные Штаты Сибири".

"В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона, - пошутил Кадыров. - Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерождённая, мать драконов. А то полетит на Запад - "Джавелином" не возьмут".

Напомним, что незаконные посягательства на территориальную целостность России на Западе происходят не впервые. Например, экс-президент Польши Лех Валенса заявил о его желании "расчленить" Россию и "сократить численность" россиян до 50 миллионов. После этого польские власти удвоили охрану политика.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова из-за этих слов сравнила Валенсу с советским маньяком Чикатило, который "между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше".