В Европе признали, что исчерпали возможности в санкционной борьбе с Россией

В Европе признали, что исчерпали возможности в санкционной борьбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний пакет санкций Европейского союза наглядно показал исчерпание возможностей по введению ограничительных мер в отношении России. Такое мнение высказал высокопоставленный дипломат на условиях анонимности во французской газете Le Monde.

Французский дипломат отметил, что в седьмом пакете санкционных ограничений в отношении Москвы, в отличие от предыдущих шести, не было прописано никаких серьезных положений, а только звучали призывы привести политику Европейского союза в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», - приводит издание слова своего собеседника

Отмечается, что в планы стран-членов Евросоюза не входит добровольный отказ от газа из России, поскольку имеющиеся проблемы в поставках удается решить с трудом, и даже Варшава, как и страны Прибалтики, не намерены делать такое предложение, поскольку оно может еще больше подчеркнуть разногласия внутри ЕС.

Как передает издание, лидеры Евросоюза стремилась к тому, чтобы принятые санкционные ограничения совпадали с санкциями «Большой семерки», которая еще в конце июня этого года отказались от российского золота. Тем не менее, в новом пакете прописаны и некоторые послабления. Напомним, ранее ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на российское золото. Кроме того, новые ограничения касаются экспортного контроля, а также расширится «черный список», в который вошли более 50 новых физических и юридических лиц.