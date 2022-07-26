Губернатор Вологодчины пообещал напоить иван-чаем всю страну

«С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим», - написал он в понедельник в своих соцсетях после посещения предприятия «Русский чай» в Череповце.

«Вологодская область готова поддержать предприятие и развитие промышленного производства сырья для иван-чая. Для этого наш регион имеет все предпосылки. Это и наличие достаточного количества земельных ресурсов, и кадровый потенциал, и бренд «Настоящий Вологодский продукт», и хорошая транспортная инфраструктура», - сказал Олег Кувшинников.

По словам главы региона, предприятие получит статус масштабного инвестпроекта, это станет катализатором для развития производства.

«Продолжим также прорабатывать вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции», - добавил Кувшинников.

Напомним, на прошлой неделе на форуме "Сильные идеи для нового времени" председатель ассоциации «Союз производителей иван-чая», соучредитель торгового дома «Русский чай» Александр Хлынов на встрече с Президентом предложил признать иван-чай сельхозпродуктом. Тогда производители получат доступ к льготным кредитам и другим формам господдержки. Владимир Путин пообещал поручить Минсельхозу проработать эту инициативу для распространения традиционного русского напитка.

По данным пресс-службы правительства области, сегодня в Минсельхозе состоится обсуждение этого вопроса с участием вологодских производителей иван-чая (кипрея).