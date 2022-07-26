Евро и доллар укрепились по отношению к рублю 26 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар и евро во вторник, 26 июля 2022 года, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так европейская валюта поднялась выше 60 рублей, что произошло впервые с 11 июля текущего года, а американская - торговалась в районе 59 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Максимальный курс евро зафиксировали в 10:01 по московскому времени. Он составил 60,1 рубля. По данным на 10:10 стоимость европейской валюты немного снизилась, составив около 59,8 рубля. Курс доллара на пике достиг 59,2 рубля, но к 10:10 упал до 58,8 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что оптимальный для страны курс доллара колеблется в диапазоне 70-80 рублей. По его словам, низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей.