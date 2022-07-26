МИД РФ назвал позицию Израиля в отношении России необъективной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Израиля по ситуации вокруг Украины неконструктивной и необъективной, отметив, что она вызывает сожаление Москвы.

«В последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», - заявила российский дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Захарова указала на то, что ранее со стороны израильского руководства «на разных уровнях» были слышны «антироссийские оценки», а позиция была оформлена «исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада». По ее словам, такая риторика руководства Израиля вызвала вопросы.

Как отметила Захарова, импульс к усложнению двусторонних отношений с Тель-Авивом исходил не от Москвы.