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Политика26 июля 2022 7:30

МИД РФ назвал позицию Израиля в отношении России необъективной

Захарова заявила, что импульс к усложнению двусторонних отношений с Тель-Авивом исходил не от Москвы.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД РФ назвал позицию Израиля в отношении России необъективной

МИД РФ назвал позицию Израиля в отношении России необъективной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Израиля по ситуации вокруг Украины неконструктивной и необъективной, отметив, что она вызывает сожаление Москвы.

«В последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», - заявила российский дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Захарова указала на то, что ранее со стороны израильского руководства «на разных уровнях» были слышны «антироссийские оценки», а позиция была оформлена «исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада». По ее словам, такая риторика руководства Израиля вызвала вопросы.

Как отметила Захарова, импульс к усложнению двусторонних отношений с Тель-Авивом исходил не от Москвы.