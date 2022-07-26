ЕС считает новое сокращение поставок газа из России подтверждением риска их прекращения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление «Газпрома» о дальнейшем сокращении поставок российского газа заставляют Европейский союз думать о том, что прекращение поставок голубого топлива возможно в любой момент, и необходимо готовиться к этому. Такое заявлением сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник, 26 июля, по прибытии на внеплановое заседание Совета Евросоюза на уровне министров энергетики, где обсуждается план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.

«Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии - упреждающего сокращения нашего потребления газа», - сказала еврокомиссар.

Напомним, 20 июля Еврокомиссия представила новый план по сокращению спроса на газ, предложив снижение спрос на голубое топливо на 15% для всех стран-членов Европейского союза в период с 1 августа текущего года по 31 марта следующего года, что соответствует 45 млрд кубометров газа. Как писал сайт kp.ru, по данным агентства DPA, в Евросоюзе согласовали этот план, который намерены принять во вторник, 26 июля.