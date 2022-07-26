Медведев назвал политику ЕС в отношении России «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнюю политику Европейского союза в отношении Москвы «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении - отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», - замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале во вторник, 26 июля.

Медведев отметил, что ранее Европейский союз объявил о своих планах «строго наказать» Москву за «желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы». По его словам, Брюссель также решил, «как обычно, порвать российскую экономику в клочья», а также «лишить денег от экспорта энергоносителей», для чего ввели «тотальные» санкционные ограничения «на все, что горит».

«Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное -пусть русские страдают. Потом спохватились», - заявил политик.