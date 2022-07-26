Компания OneWeb объединит свои спутники со спутниками Eutelsat Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии. Соответствующая информация опубликована на сайте Eutelsat.

Британская и французская компании выразили уверенность, что объединение позволит им занять ведущую позиции в области спутниковой связи.

"Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи", - говорится в тексте релиза.

Таким образом, к 648 спутникам OneWeb на низкой околоземной орбите прибавятся 36 геостационарных спутников Eutelsat.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роскосмосе назвали условия дальнейших запусков спутников компании OneWeb. Это выход правительства Великобритании из состава акционеров компании, а также предоставления юридических гарантий, что группировка не будет использоваться в военных целях.

В ответ совет директоров компании OneWeb проголосовал за приостановку всех запланированных запусков своих спутников с космодрома Байконур. При этом все ранее выведенные спутники были доставлены на орбиту ракетами "Союз", а все еще не проведенные запуски были оплачены вперед.