МВД России объявило в розыск бывшего шеф-редактора "Новой газеты" Колесникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск российского обозревателя, журналиста, бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова. Это следует из информации, которая появилась во вторник, 26 июля, в базе данных ведомства.

«Колесников Андрей Владимирович, 17 мая 1965 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», - приводит ТАСС сообщение, сказанное в карточке министерства, без уточнения статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, накануне Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск политика Леонида Гозмана*. Отмечалось, что розыск политика, который является соратником бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ведется в рамках расследования уголовного дела, однако по какой именно статье Уголовного кодекса Российской Федерации оно возбуждено, в материалах также не указано.

*Признан в России СМИ-иноагентом