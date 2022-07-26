В России на 26 июля 2022 выявлено 6 183 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6 183 новых случая заражения коронавирусной инфекции нового типа. Такие данные во вторник, 26 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 47 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с минувшим понедельником, 25 июля. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 664 человека, а это на 119,2% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, жертвами инфекцией стало 382 080 человек, а выздоровело 17 948 330 пациентов.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, 93 547 199 жителей России прошли вакцинацию первым компонентом, а 88 964 088 прошли полную вакцинацию от коронавируса.