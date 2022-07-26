Цены на газ в Европе превысили 1950 долларов впервые с 13 июля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе продолжает расти на фоне новостей об остановке еще одной турбины газопровода «Северный поток». Так, на открытии торгов на площадке ICE Futures во вторник, 26 июля, цена голубого топлива превысила 1950 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 13 июля текущего года.

Накануне цена на газ в Европе за несколько минут выросла на 8%, превысив отметку в 1850 долларов за тысячу кубометров. Позже в ходе торгов стоимость топлива достигали 1890 долларов.

Напомним, днем ранее, 25 июля, пресс-служба российского холдинга «Газпром» заявила, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» магистрального трубопровода «Северный поток». Как отмечалось, остановка произойдет в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с семи утра среды, 27 июля, суточная производительность компрессорной станции «Портовая» составит не более 33 млн кубометов в сутки.