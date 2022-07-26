Акция «Покупайте Амурское» вошла в ТОП-5 лучших антикризисных практик российских регионов

Акция «Покупайте Амурское» продлена до конца года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Акция «Покупайте Амурское» по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в ТОП-5 лучших антикризисных практик российских регионов. Акция проходит в Амурской области с апреля 2022 года по инициативе правительства региона. На прилавках магазинов товары местного производства отмечают специальным зелёным ценником. Региональные власти договорились с торговыми сетями и местными производителями об установлении предельной стоимости на социально важные продукты. В этот список входят мясная и молочная продукция, яйца, крупы, соевое масло – всего 31 позиция.

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова акция «Покупайте Амурское» продлена до конца года.

- Акция результативна, ее надо продолжать, - отметил Василий Орлов. – В первую очередь она носит антикризисный характер, позволяет людям с невысоким доходом обеспечить себя качественными продуктами питания местного производства. Недаром акция «Покупайте Амурское» по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик.

Сегодня бренд «Покупайте Амурское» можно встретить в 379 торговых точках в 26 муниципальных районах области, в том числе в девяти крупных торговых сетях. Планируется, что на упаковке продукции ряда местных производителей появится логотип «Покупайте Амурское».