Названы новые неприятные симптомы продолжительного коронавируса

Британские исследователи назвали выпадение волос и сексуальную дисфункцию симптомам продолжительного коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список симптомов «длинного» COVID пополнился новыми пунктами. К ним, в частности, специалисты отнесли выпадение волос и сексуальную дисфункцию.

По оценкам экспертов, миллионы людей страдают от длительного коронавируса. Согласно новому исследованию, проведенному в Бирмингемском университете, выпадение волос и сексуальная дисфункция пополнила список симптомов данного заболевания.

По данным британского Управления национальной статистики, показатели продолжительного коронавируса самые высокие среди женщин в возрасте от 35 до 69 лет, а также людей, живущих в более бедных районах.

Как говорится в результатах исследовании, основанном на анонимных медицинских картах 2,4 млн человек в Великобритании, и опубликованном в журнале Nature Medicine, усталость является наиболее распространенным симптомом, который испытывают 55% сообщивших о длительном течении коронавируса. На втором месте по популярности следуют одышка (32%), а тройку замыкают кашель и мышечная боль (23%).

Среди других симптомам также отмечается амнезия, недержание кала, апраксия, эректильная дисфункция, отеки конечностей, галлюцинации, а также выпадение волос и сексуальная дисфункция.