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Экономика26 июля 2022 8:54

Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту

Компания указала на невозможность поддерживать операционную деятельность
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту

Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству. Об этом говорится в заявлении компании, где указали на невозможность поддерживать операционную деятельность.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», - говорится в заявлении компании.

Напомним, в середине июля этого года в Минпромторге РФ заявили, что головная компания производителя упаковки Tetra Pak не обсуждает вопрос о продажи дочерней компании в России (АО «Тетра Пак»), а завод в стране продолжает свою работу.

Незадолго до этого шведские власти отказали компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию. Ранее компания мая обратилась к властям Швеции, призвав разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку она производит «семь из десяти упаковок молока и сока», которые используются в стране.