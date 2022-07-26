Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству. Об этом говорится в заявлении компании, где указали на невозможность поддерживать операционную деятельность.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», - говорится в заявлении компании.

Напомним, в середине июля этого года в Минпромторге РФ заявили, что головная компания производителя упаковки Tetra Pak не обсуждает вопрос о продажи дочерней компании в России (АО «Тетра Пак»), а завод в стране продолжает свою работу.

Незадолго до этого шведские власти отказали компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию. Ранее компания мая обратилась к властям Швеции, призвав разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку она производит «семь из десяти упаковок молока и сока», которые используются в стране.