Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России от мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что «крестовый поход» западных стран с попыткой изолировать Россию провалился и привел к самоизоляции самого Запада.

По ее словам, на изоляцию сегодня брошены «информационные войска» и «все виды пресс-секретарей, Белый дом, госдепартамент, спецкоординаторы». «Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», - заявила российский дипломат в эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила, что Москва собирается «усугубить западную изоляцию». Как она заявила, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего визита в Египет, Конго и Уганду посетит Эфиопию и Узбекистан, где ожидается совет глав внешнеполитического ведомства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По ее словам, этот визит станет «красивой изоляционной точкой».