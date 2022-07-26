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Политика26 июля 2022 9:22

Генпрокурор назвал главные угрозы для РФ из-за ситуации на Украине

Генпрокурор РФ Краснов считает реальной угрозу распространения оружия с Украины в СНГ
Александр КИСЛОВ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что из-за событий на Украине страны СНГ столкнулись с новыми угрозами в виде наемничества, распространения оружия и наркотиков.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

«Наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них — участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов», — цитирует Краснова «Интерфакс». Российский генпрокурор сообщил о необходимости усиления сотрудничества между государствами-членами СНГ для предотвращения данных угроз.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что поставленное Киеву иностранное оружие стремительно расползается с Украины по Ближнему Востоку. Как писал сайт kp.ru, глава военного ведомства также отмечал, что часть западного оружия поступает на черный рынок и может оказаться в руках преступников.