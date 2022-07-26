Совбез РФ заявил о росте военных угроз России со стороны НАТО

Совбез заявил о росте военных угроз России со стороны НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный совет при Совете безопасности РФ обсудил стратегию Москвы в отношении западных стран с учетом интересов национальной безопасности, а также итогов июньского саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал пресс-служба аппарата Совбеза по итогам заседания секции глобальных проблем и международной безопасности.

«Эксперты Совета безопасности России отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России», - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что саммит альянса в Мадриде снова показа, что НАТО «остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу». В Совбезе также заявляют, что вопреки словам руководства блока, «деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств».

Отмечается, что по итогам заседания были выработаны предложения, которые необходимо будет проработать в органах власти.