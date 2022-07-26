В ДНР заявили, что у Киева не осталось профессиональных военных в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе больше нет профессиональных военных с украинской стороны, заявил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось – они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк», – сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как отметил Безсонов, среди военнопленных есть те, кто намерен войти в состав армии ДНР и ЛНР. Он также заявил, что союзные войска уже научились применять захваченные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые Соединенными Штатами. По мнению замглавы Мининформа ДНР, до конца августа территория республики будет полностью освобождена.

Также Безсонов высказал мнение, что стоит установить контроль над всей территорией Украины, поскольку в противном случае она всегда будет плацдармом для американских ракет.