Представитель посольства США упал в обморок на заседании суда по делу баскетболистки Грайнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представителю американского посольства стало плохо в зале Химкинского суда Подмосковья в ходе заседания по уголовному делу баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде гашишного масла.

Как передает РИА Новости, представитель дипмиссии США пытался выйти из зала суда во время опроса свидетеля по делу спортсменки, однако упал в обморок в дверях. Судебные приставы вызвали скорую помощь.

Издание отмечает, что на данный момент в Москве и Подмосковье жара до +29 градусов.

Как писал сайт kp.ru, ранее арестованная в России американская баскетболистка обратилась к президенту США Джо Байдену. В отправленном ему письме Бриттни Грайнер попросила освободить ее, указав на опасение, что никогда не сможет вернуться домой. В ответ американский лидер сказал, что работает над скорейшим освобождением спортсменки.

Напомним, баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта текущего года. Спортсменку обвинили в контрабанде наркотиков. Бриттни Грайнер выступала в России с 2015 года, а также дважды выигрывала золото Олимпиады вместе с американской сборной.