ДНР перейдет на российский телефонный код с 1 августа 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Номера стационарных телефонов в Донецкой Народной Республики (ДНР) перейдут на российский код 856 с 1 августа текущего года. Такое заявление сделали во вторник, 26 июля, в пресс-службе Министерства связи республики.

«С 01 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856)», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. «Если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», - уточнили в сообщении.

Напомним, в мае этого года появилось сообщение о том, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». Как заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в Херсоне, Бердянске, а также Мелитополе в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.